Ala do MDB declara apoio a Lula; Baleia diz que candidatura de Tebet está mantida

Presidente nacional do partido usou as redes sociais para reiterar que a legenda já tem candidata à presidência da República

MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet é a primeira mulher a se lançar pré-candidata à eleição presidencial de 2022



A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente Lula (PT) se reuniram em São Paulo com representantes do MDB de onze estados em busca de apoio do partido nas eleições deste ano. Entre os presentes estavam os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, que foi quem anunciou a decisão. “Para dizer ao senhor [Lula], aos companheiros aqui presentes e aos companheiros da imprensa da nossa decisão de caminhar com a candidatura Lula e Alckmin já no primeiro turno”, declarou Braga sob aplausos dos presentes.

Durante a reunião, Hoffmann agradeceu o apoio dos parlamentares e chegou a citar Simone Tebet, pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto: “Essa unidade, essa união de forças que acreditam e lutam pela democracia é fundamental para enfrentarmos esse momento. E isso não traz demérito algum à candidatura colocada pelo MDB para disputar as eleições. Quero aqui colocar o meu respeito e consideração à senadora Simone”.

Após o encontro, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi usou as redes sociais para reiterar que o partido terá candidatura própria à presidência da República: “Conversei há pouco com alguns dirigentes do MDB que supostamente estariam com outro candidato a presidente. Eles me garantiram que vão apoiar Simone Tebet na convenção que vai homologá-la candidata. Decidimos por maioria, respeitando as minorias. Teremos apoios nos 27 estados”. “O MDB é um partido democrático. Toma as decisões por maioria, e respeita as minorias. Há meses, mesmo com diferenças regionais, há uma ampla maioria formada a favor da candidatura própria”, escreveu Rossi em outra publicação.

*Com informações da repórter Carolina Abelin