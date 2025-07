Temperaturas despencam em São Paulo, com chance de chuva a qualquer hora do dia

Mudança climática é resultado da passagem de uma frente fria pela costa das regiões Sul e Sudeste; capital paulista deve registrar temperaturas máximas de 23ºC

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Pedestres enfrentam dia de muito frio na Avenida Faria Lima, em São Paulo



A previsão do tempo para esta sexta-feira (25) e o final de semana em São Paulo indica uma queda nas temperaturas e a possibilidade de chuvas. A capital paulista deve registrar temperaturas máximas de 23ºC, acompanhadas de chuvas de intensidade moderada ao longo do dia. Essa mudança climática é resultado da passagem de uma frente fria pela costa das regiões Sul e Sudeste, que trouxe instabilidade não apenas para São Paulo, mas também para o Espírito Santo e algumas áreas do sul da Bahia. A boa notícia é que a qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo e no Grande ABC melhorou, sendo classificada como boa pela Cetesb.

No Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais intensa, com previsão de chuvas fortes e acumulados de até 20 mm. As precipitações já começaram durante a madrugada e devem persistir ao longo do dia. A instabilidade climática também se estende ao Espírito Santo, sul da Bahia e sul de Minas Gerais. Em Santa Catarina e Curitiba, a chuva pode ocorrer a qualquer momento.

Roraima está em alerta para chuvas intensas, com volumes expressivos previstos. O mapa de chuvas destaca áreas de instabilidade no sul do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, além do Rio de Janeiro, onde a capital fluminense deve enfrentar chuvas mais fortes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por outro lado, o Centro-Oeste do Brasil permanece com tempo firme e seco. Mato Grosso do Sul, por exemplo, registrou umidade do ar em níveis críticos, chegando a apenas 12%. As temperaturas na região variam, com Cuiabá atingindo 36ºC, enquanto Porto Alegre registra 23ºC. Essa diferença de condições climáticas entre as regiões é um reflexo das diversas influências atmosféricas que o país enfrenta. Para o final de semana, a expectativa é de que o tempo volte a ficar mais estável em São Paulo.

*Com informações de Paula Nobre