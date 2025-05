Temperaturas devem cair em São Paulo com a chegada da primeira onda de frio nesta terça-feira

Capital paulista terá uma semana de contrastes climáticos, começando com clima ameno seguido por chuvas e frio mais intenso

Nos próximos dias, o Brasil experimentará uma significativa queda nas temperaturas em algumas de suas capitais, com São Paulo e Curitiba sendo os principais destaques. Segundo a meteorologia da Jovem Pan, a capital paulista verá suas mínimas caírem de 15ºC na terça e quarta-feira para 11ºC na quinta e 8ºC na sexta-feira. Em Curitiba, a previsão é de mínimas de 15ºC na terça, 11ºC na quarta, 6ºC na quinta e 5ºC na sexta-feira. Essa brusca queda nas temperaturas é atribuída à chegada de uma massa de ar polar, que promete trazer um frio intenso para essas regiões.

Enquanto isso, o mapa de chuvas indica um início de semana com tempo firme e seco em grande parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Curitiba, as temperaturas permanecem elevadas apenas nas primeiras horas do dia, antes de cederem ao frio. No Rio Grande do Sul, a previsão é de chuvas fortes, especialmente no oeste do estado, devido a um sistema de baixa pressão atmosférica. Além disso, regiões como Sergipe, o Recôncavo Baiano e a área que se estende do Amazonas até Roraima devem se preparar para chuvas intensas.

As temperaturas máximas para hoje são de 26ºC em São Paulo, 30ºC em Campo Grande, 32ºC em Palmas e 22ºC em Porto Alegre. Este início de semana será marcado por temperaturas mais altas e tempo firme na maior parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. No entanto, essa situação não deve durar muito, pois a chegada do frio em algumas áreas trará uma mudança significativa no cenário climático. Com a aproximação do final da semana, a expectativa é de que o frio se intensifique, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. A população dessas áreas deve se preparar para enfrentar temperaturas mais baixas e possíveis mudanças nas condições climáticas.

