Tempestade tropical no Atlântico pode piorar situação do Haiti após terremoto

EFE/Ralph Tedy Erol - 15/08/2021 Em nota, o oficial lamentou as mortes e disse que já mobilizou os recursos do governo para dar apoio as vítimas



Após um terremoto deixar mais de 1,2 mil mortos neste final de semana no Haiti, uma tempestade tropical no Atlântico pode causar mais estragos no país durante a semana. Os ventos de 100 a 120 km/h, além das fortes chuvas, podem causar transtornos como deslizamentos de terra. O Haiti enfrenta, já há anos, uma enorme crise política e humanitária. Para piorar a situação, um forte terremoto atingiu o país na tarde do sábado, 14. Mais de 1,2 mil pessoas morreram e 2,8 mil ficaram feridas. De acordo com as autoridades, a região mais grave é a do Sul do país — onde pelo menos 500 pessoas perderam suas vidas. O chefe da Agência de Proteção Civil do país, Jerry Chandler, o terremoto destruiu quase 2,9 mil edificações e danificou quase 6 mil. Entre eles, estão hospitais.

Como as estradas também sofreram danos, o caminho até os canais de atendimento está prejudicado. Para piorar a situação, neste domingo, 15, um outro terremoto de 5,9 graus na escala Richter, de categoria superficial, foi notificado pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo há apenas 8 quilômetros de profundidade. Segundo o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, foi decretado estado de emergência pelos próximos 30 dias. Em nota, o oficial lamentou as mortes e disse que já mobilizou os recursos do governo para dar apoio as vítimas. Nos últimos meses, o Haiti já tinha sofrido após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em circunstâncias que ainda não foram explicadas.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano