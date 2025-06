Tempestades colocam São Paulo em estado de alerta nesta terça-feira

De acordo com o Inmet, há risco para chuvas de até 50mm/dia e ventos que podem chegar a 60 km/h em grande parte do Estado

Nesta terça-feira (3), o Brasil se prepara para enfrentar condições climáticas adversas, com a previsão de chuvas fortes em várias regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta destacando a possibilidade de tempestades, especialmente após a passagem de uma massa de ar polar. As áreas mais afetadas incluem o centro e sul do país, com destaque para São Paulo, que, embora possa registrar chuvas menos intensas em comparação a outras regiões, ainda assim deve se preparar para precipitações significativas. O alerta do INMET se estende desde o Triângulo Mineiro, passando pelo leste de Mato Grosso do Sul, até boa parte do Rio de Janeiro e São Paulo.

No sul do Brasil, a previsão é de chuvas fortes abrangendo desde o norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná. No Nordeste, a faixa leste, que se estende de Pernambuco ao sul da Bahia, também deve registrar precipitações. No Norte, instabilidades persistem em Roraima, Amapá e norte do Pará. Em contraste, o interior do Nordeste, Tocantins e algumas áreas do Norte, como Mato Grosso e Belo Horizonte, devem experimentar tempo mais firme. No Rio de Janeiro, enquanto a capital terá tempo estável, a região dos lagos pode enfrentar chuvas intensas.

As temperaturas variam significativamente pelo país. Em São Paulo, a máxima prevista é de 22ºC, enquanto Campo Grande deve registrar 25ºC. Palmas e São Luís terão temperaturas mais elevadas, com máximas de 33ºC e 31ºC, respectivamente. Porto Alegre, por sua vez, deve registrar uma máxima de 23ºC. Em São Paulo, as manhãs continuam frias, com tardes mais quentes e noites de temperatura em queda, um padrão que se mantém nos últimos dias.

A chegada da chuva em São Paulo é vista com bons olhos, pois ajuda a melhorar a umidade relativa do ar, que tem estado baixa. Essa condição é especialmente importante para a saúde pública, já que níveis baixos de umidade podem causar desconforto respiratório e outros problemas de saúde. Portanto, a população deve se preparar para as mudanças climáticas previstas, garantindo que estejam protegidos contra as chuvas intensas e aproveitando os benefícios que elas trazem para o ambiente urbano.

