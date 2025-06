Governo de São Paulo corta juros pela metade e incentiva compra de tratores nacionais

Programa Pró-Trator está com chamamento público aberto até 9 de junho para credenciar bancos cooperativos interessados

Divulgação/John Deere Pelo programa Pró-Trator, o Estado, SP irá subsidiar até 50% da taxa Selic



O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, irá oferecer condições especiais de financiamento para a compra de tratores novos de fabricação nacional. Pelo programa Pró-Trator, o Estado, SP irá subsidiar até 50% da taxa Selic, com o objetivo de incentivar a modernização do parque de máquinas no campo, aumentar a produtividade e impulsionar a indústria nacional de implementos agrícolas. “Nosso compromisso é fortalecer o produtor rural com acesso facilitado a crédito e tecnologia. Ao subsidiar parte dos juros, o Estado viabiliza a renovação de equipamentos e contribui para um agro mais competitivo e tecnificado”, acrescenta o governador Tarcísio de Freitas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como funciona

O teto dos juros definido no chamamento é de até 8% ao ano, com limite de financiamento de R$ 50 mil por produtor rural. Os equipamentos elegíveis devem ter motor de até 125 cv de potência. O chamamento Público do governo paulista será publicado nesta terça-feira (03) e irá credenciar bancos cooperativos interessados em atuar como operadores financeiros do programa. As instituições têm até o dia 9 de junho para enviar a documentação necessária e obter a habilitação junto ao governo paulista. “Esse é um passo importante para tornar o financiamento mais acessível, principalmente para o pequeno e médio produtor. Estamos ampliando as parcerias com cooperativas de crédito para que o recurso chegue mais rápido e de forma mais capilarizada”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

São Paulo lidera vendas de tratores no Brasil

Com forte presença no agronegócio, São Paulo mantém a liderança nacional em vendas de tratores. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o Estado comercializou mais de 7 mil unidades em 2024, representando 21% do total vendido no país. Na sequência, aparecem Paraná, com 4,9 mil tratores vendidos, e Rio Grande do Sul, com 4,3 mil unidades.