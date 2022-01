Suspensão da temporada de cruzeiros é prorrogada até o dia 4 de fevereiro

MPF pediu ao setor informações sobre cancelamentos, remarcações e reembolso de pacotes turísticos; empresas aéreas também serão acionadas pelo órgão

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/01/2022 Navios de cruzeiros enfrentaram surtos de Covid-19 no final de 2021 em virtude da disseminação da variante Ômicron



A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil) anunciou a extensão da paralisação da temporada de 2022. No início do mês, houve acordo pela suspensão das atividades até 21 de janeiro. No entanto, com o avanço da variante Ômicron, medida segue até 4 de fevereiro. Mesmo com a suspensão, a CLIA Brasil defende que outras alternativas poderiam ser tomadas para manter a segurança durante as viagens, uma vez que os cruzeiros têm todas as medidas de biossegurança, como exigência de vacinação completa de tripulantes e passageiros, uso de máscara obrigatório e oferta de álcool em gel. Assim, as empresas esperam que haja uma evolução positiva, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, onde o governo reconheceu os esforços dos protocolos do setor.

A temporada de cruzeiros em vigor deveria movimentar mais de 360 mil turistas com injeção de um R$ 1,7 bilhão. O Ministério Público Federal (MPF), de olho nessa questão, enviou o ofício a CLIA Brasil solicitando informações e sobre projeção de cancelamentos, remarcações e reembolso de pacotes turísticos para a atual temporada. As empresas aéreas também estão na mira do MPF. O órgão pediu nesta quinta-feira, 13, explicações para Latam e Azul. A ideia é esclarecer como se dá a testagem da tripulação até chegar ao limite do cancelamento das viagens. O Ministério Público Federal também enviou o ofício a Gol Linhas Aéreas porque, diferente das concorrentes, tem conseguido manter a regularidade nas suas linhas. A questão do MPF é justamente essa: o que vem sendo feito pela Gol para conseguir realizar estas questões e, porque não, as concorrentes fazerem o mesmo. Latam e Azul, por causa do aumento de casos, cancelaram mais de 900 voos nos últimos dias.

*Com informações do repórter Fernando Martins