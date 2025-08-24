Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Temporal no Sul: Mais de 500 desabrigados e 39 municípios sofreram danos

Temporal no Sul: Mais de 500 desabrigados e 39 municípios sofreram danos

Uma das cidades mais impactadas é São Lourenço do Sul, onde a prefeitura decretou situação de emergência

  • 24/08/2025 11h31
Jorge Schneid/Defesa Civil do Rio Grande do Sul Chuva RS A previsão para este domingo (24) é de melhora

Desde a última sexta-feira, o estado do Rio Grande do Sul enfrenta as consequências de um temporal que já deixou mais de 540 pessoas desabrigadas. De acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil, 39 municípios foram atingidos, sofrendo com alagamentos, destelhamentos e bloqueios de estradas. Em Porto Alegre, equipes de emergência trabalharam para desobstruir vias e permitir o escoamento da água dos arroios, visando minimizar os danos.

Um dos municípios mais impactados é São Lourenço do Sul, onde a prefeitura decretou situação de emergência. Apenas na cidade, mais de 500 pessoas foram diretamente afetadas pelos alagamentos, que ainda persistiam na manhã deste domingo (24). Outras cidades, como São José do Norte, também registram dezenas de desalojados.

A previsão para este domingo (24) é de melhora, com diminuição do volume de chuvas e tempo nublado na maior parte do estado, trazendo a expectativa de que a situação comece a se normalizar. A Defesa Civil mantinha um alerta válido até as 8h da manhã de hoje.

*Com informações de Arthur Cipriani

