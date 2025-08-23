Guarda Civil é baleado durante tentativa de assalto em São Paulo

Agente de 46 anos reagiu a abordagem de criminosos que queriam levar sua moto na zona sul; suspeitos fugiram e caso é investigado como tentativa de roubo

MARCELO OLIVEIRA/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Crime contra guarda municipal aconteceu na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo



Um guarda civil metropolitano (GCM) de 46 anos foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (22) na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o agente estava de folga e conduzia sua motocicleta quando foi abordado por três criminosos em duas motos por volta das 22h. Ao reagir à ação, foi atingido pelos suspeitos, que fugiram sem serem identificados.

O GCM foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Campo Limpo, onde passou por cirurgia. Com ele estavam a arma de fogo, munições, documentos, carteira funcional, celular e uma quantia em dinheiro.

O caso foi registrado como tentativa de roubo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que requisitou perícia. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência.

