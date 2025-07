Terremoto de magnitude 8,8 provoca tsunami na Rússia e no Japão

Epicentro do abalo sísmico foi a 125 km de Petropavlovsk-Kamchatsky, uma cidade de 165 mil habitantes na Península de Kamtchatka, extremo leste russo; ondas de até 4 metros atingiram o local

EFE/EPA/CENTRO GEOFÍSICO DA ACADEMIA RUSSA DE CIÊNCIAS Área alagada em Severo-Kurilsk, na região de Sakhalin, Rússia, após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa do país



O epicentro foi localizado a cerca de 125 km a sudeste de Petropavlovsk-Kamchatsky, na Rússia, no mar. O abalo foi sentido em países a dezenas de quilômetros de distância.

Na manhã desta quarta-feira (30), horário local, um terremoto de magnitude 8.8 abalou o extremo leste da Rússia, desencadeando um tsunami na península de Kamtchatka. O impacto do fenômeno foi sentido em regiões distantes, como o Japão e o Havaí, levando autoridades russas a emitirem alertas sobre o risco de ondas destrutivas em diversos países banhados pelo Oceano Pacífico. O epicentro do terremoto foi localizado a 125 km de Kanatski, uma cidade com 165 mil habitantes, onde moradores relataram o início do tremor.

O governo russo informou que um tsunami perigoso atingiu a costa de Kamtchatka, com ondas alcançando até 4 metros de altura. Em resposta, parte da população foi evacuada de suas residências para garantir a segurança. O governador regional, Vladimir Solodov, relatou que o terremoto causou danos materiais significativos e que várias pessoas sofreram ferimentos leves, incluindo em um aeroporto local. Nos Estados Unidos, alertas foram emitidos para possíveis ondas perigosas no Japão e no Havaí, onde o governo ordenou a evacuação das áreas costeiras. Em Waikiki, sirenes soaram nas praias, e salva-vidas orientaram banhistas a buscarem locais seguros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Japão, a agência meteorológica colocou toda a costa leste sob alerta, e muitos moradores buscaram abrigo em uma base do corpo de bombeiros. Em uma medida preventiva, funcionários foram retirados da usina nuclear de Fukushima, que em 2011 foi palco de um desastre nuclear. A situação gerou preocupação, pois a Academia de Ciência da Rússia afirmou que desde então não havia sido registrado um terremoto de tal magnitude na região. As autoridades locais e internacionais continuam a monitorar a situação de perto, avaliando os danos e coordenando esforços de socorro. A prioridade é garantir a segurança das populações afetadas e minimizar os impactos do desastre natural.

*Com informações de Pedro Tritto

*Reportagem produzida com auxílio de IA