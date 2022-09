The New York Times publica artigo questionando o STF e desequilíbrio entre poderes no Brasil

Maior jornal dos Estados Unidos falou sobre medidas tomadas por Alexandre de Moraes nos últimos anos e questionou se ‘para defender a democracia’, a suprema corte não estaria ‘indo longe demais’

Nelson Jr./SCO/STF - 12/08/2021 Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes



Um artigo do The New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos, publicado nesta segunda-feira, 26, fez um retrato do atual desequilíbrio entre os três poderes constitucionais no Brasil, apontando para a recente expansão de força no Supremo Tribunal Federal, como uma potencial ameaça à democracia do país. O título escolhido pela publicação foi o questionamento: “Para defender a democracia, a suprema corte do Brasil está indo longe demais?”. A reportagem usa a recente operação contra oito empresários bolsonaristas para ilustrar a atuação do STF acima de princípios democráticos. No caso em questão, a Polícia Federal agiu sob ordens do ministro Alexandre de Moraes, com base em conversas privadas dos envolvidos em uma rede de mensagens. Segundo o The New York Times, essa teria sido uma demonstração do poder da suprema corte e de sua expansão pelo país. A reportagem cita a preocupação de juristas sobre ilegalidades na atuação do STF, dizendo que o ativismo judicial de Moraes e seus colegas conta com o apoio de líderes políticos de esquerda e grande parte da imprensa. O artigo se concentrou ainda no poder exercido por Moraes nos últimos anos, resumindo ao leitor casos como o da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PTB), nos quais, segundo a publicação, na totalidade das ações, o ministro agiu unilateralmente. Para ilustrar aos norte-americanos o poder do STF no Brasil atualmente, o The New York Times fez uma comparação entre a suprema corte dos Estados Unidos, que avalia de 100 a 150 casos anualmente, enquanto o STF emitiu mais de 505 mil decisões nos últimos cinco anos.

*Com informações do repóter Victor Hugo Salina