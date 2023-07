Thiago Brennand passa por nova audiência nesta sexta-feira

Nova audiência acontecerá de forma virtual e é referente à acusação de estupro feita contra o empresário, que está preso desde que foi extraditado dos Emirados Árabes Unidos

Reprodução/Facebook/Thiago FV Empresário teve seis prisões preventivas decretadas e responde em nove processos diferentes e diz ser inocente em todas as acusações



O empresário Thiago Brennand passará por uma nova audiência nesta sexta-feira, 28, no âmbito de uma acusação por estupro, feito por outra mulher. A audiência acontecerá na 2ª Vara de Porto Feliz, no interior do Estado de São Paulo, e também de forma virtual. Ontem, Brennand também passou por audiência no caso envolvendo a modelo Aline Helena Gomes. O caso ficou conhecido no Brasil depois que um vídeo que mostra Brennand empurrando a modelo em uma academia de São Paulo viralizou nas redes sociais. Foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação. A continuação da audiência foi marcada para o dia 1º de setembro e também acontecerá de forma virtual. Aline foi a primeira mulher a denunciar Brennand publicamente. Depois disso, pelo menos 15 mulheres acusaram o empresário de agressões e abusos sexuais. Brennand havia dito que perdeu a cabeça após a mulher ofender sua mãe, com sua defesa dizendo que o vídeo está cortado no trecho que suporta sua alegação. Os advogados dizem que Brennand foi agredido primeiro com um tapa na cara e pedem a realização de uma perícia para confirmar isso. Nesse caso, Brennand é réu por lesão corporal e corrupção de menores, por ter incentivado seu filho menor de idade a ofender a modelo. Brennand está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros desde que foi extraditado dos Emirados Árabes Unidos. O empresário teve seis prisões preventivas decretadas e responde em nove processos diferentes e diz ser inocente em todas as acusações.

*Com informações do repórter Misael Mainetti