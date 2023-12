Tiroteio em bairro nobre de SP deixa três mortos

Uma das vítimas é uma investigadora da polícia civil; caso ocorreu na madrugada desta sábado, 16

Reprodução/Google Street View Três pessoas morreram em tiroteio no Jardins



Três pessoas foram mortas em um tiroteio que ocorreu no bairro dos Jardins, em São Paulo, no início da noite de sábado, 16. Entre as vítimas está uma investigadora da Polícia Civil que estava em uma diligência no local. Um morador e um segurança tanbém morreram. Segundo informações preliminares, a policial tocou o interfone de uma residência na Rua Venezuela enquanto investigava um furto que havia ocorrido nas proximidades horas antes. O objetivo era obter imagens das câmeras de segurança. No entanto, o proprietário da casa suspeitou que se tratava de falsos policiais, pegou uma arma e abriu fogo contra os agentes. As imagens das câmeras de segurança mostram a policial civil do outro lado da rua, vestindo uma blusa branca e calça jeans, quando foi atingida no peito. Um outro policial que acompanhava a investigadora reagiu e atingiu tanto o dono da casa quanto um funcionário dele. A policial foi socorrida no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.