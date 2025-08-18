Tiroteio em bar de Nova York deixa três mortos e nove feridos

De acordo com informações do Departamento de Polícia, confronto começou após uma discussão entre membros de duas gangues rivais dentro do estabelecimento

Um tiroteio em um bar no distrito do Brooklyn, em Nova York, resultou na morte de três pessoas e deixou outras nove feridas na madrugada deste domingo (17). Segundo informações do Departamento de Polícia de Nova York, o confronto começou por volta das 3h30 da manhã, horário local, após uma discussão entre membros de duas gangues rivais dentro do estabelecimento. De acordo com as autoridades, os investigadores encontraram pelo menos 42 cápsulas de munição de diferentes calibres no local, indicando que múltiplos atiradores e armas distintas foram utilizados no crime. Uma pistola foi encontrada em uma rua próxima, mas a polícia ainda investiga se ela pertence a um dos envolvidos.

As vítimas fatais são um jovem de 19 anos, que morreu no local, e dois homens de 27 e 35 anos, que chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Os nove feridos, com idades entre 19 e 61 anos, permanecem internados em hospitais da região. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia de Nova York está solicitando a colaboração de testemunhas e moradores que possam fornecer imagens de câmeras de segurança para ajudar na identificação dos suspeitos.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, classificou o episódio como uma “anomalia trágica” e destacou a necessidade de vigilância constante por parte das autoridades para combater a violência. Uma equipe de gestão de crise foi montada para apoiar os familiares das vítimas e mediar possíveis conflitos para evitar retaliações entre as gangues.

