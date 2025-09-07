Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > ‘Todo ato é legítimo, mas devemos respeitar a Constituição’, diz Orlando Silva

Segundo deputado federal, manifestações da oposição no 7 de Setembro pela anistia ao ex-presidente não devem influenciar a decisão do Supremo

  • 07/09/2025 11h03
Em entrevista ao programa Jornal da Manhã da Jovem Pan News neste domingo (7), o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) manifestou sua oposição à anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, defendendo o cumprimento da Constituição Federal. Segundo ele, anistiar uma “organização criminosa” que tentou um golpe de Estado seria “passar pano para quem cometeu crime” e tornaria o Congresso cúmplice. O deputado argumentou que a manifestação da população, independentemente do número de pessoas, não altera a obrigação das instituições de cumprir a lei.

O parlamentar também defendeu a necessidade de reconectar a esquerda com a população, sugerindo pautas como a taxação dos super-ricos, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a redução da jornada de trabalho. Por fim, Orlando Silva classificou o debate sobre a anistia como uma divisão entre aqueles que defendem a democracia e aqueles que flertam com o autoritarismo, ressaltando que muitos conservadores também são defensores da democracia.

