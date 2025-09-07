‘Manifestações de 7 de setembro são importantes para que Congresso veja vontade popular’, afirma Rodrigo Valadares

Em entrevista à Jovem Pan News, o deputado federal defendeu a pauta de ‘anistia ampla, geral e irrestrita’ para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro

Em entrevista à Jovem Pan News, o deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) defendeu a pauta de “anistia ampla, geral e irrestrita” para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, as manifestações de 7 de setembro seriam uma forma de enviar uma mensagem ao mundo de que grande parte da população brasileira discorda dos rumos do país, criticando especificamente a condução dos inquéritos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que ele chamou de “trama golpista” para silenciar a direita.

Valadares rejeitou a ideia de uma “anistia light”, argumentando que uma justiça parcial é uma grande injustiça. Ele também criticou o presidente Lula, afirmando que suas promessas de pacificação e união não se alinham com suas ações e comparou o discurso do atual presidente ao de líderes como Maduro e Fidel Castro.

O deputado também comentou o desembarque do União Brasil e do Progressistas do governo federal, explicando que a decisão seria um “clamor da base” dos partidos, que, por serem de centro-direita, não se alinham com o governo atual. Rodrigo Valadares ainda declarou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, caso ele não possa ser candidato, a quem ele indicar.

