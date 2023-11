Torcedores pedem clima de paz na final da Libertadores

Fluminense e Boca Juniors decidem o torneio continental neste sábado, 4

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Boca Juniors reunidos na praia de Copacabana, na zona sul do Rio Janeiro, nesta sexta-feira, 3



O policiamento segue reforçado na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, após as brigas entre torcedores de Fluminense e Boca Juniors na última quinta-feira, 2. Os times se enfrentam neste sábado, 4, na final da Copa Libertadores da América, no Maracanã. Na região, há uma zona de concentração chamadas de fanzone, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que reúne torcedores de ambas equipes. No entanto, o tumulto generalizado aconteceu na orla da praia e se estendeu por ruas na região. De acordo com moradores do bairro, o clima estava pacífico até a chegada de membros da torcida organizada do Fluminense. Como o site da Jovem Pan mostrou, pelo menos sete pessoas foram detidas, sendo seis argentinos e um brasileiro. Confusões a parte, entre torcedores o objetivo é conviver em clima de paz e harmonia. “A torcida do Fluminense é uma torcida de paz, uma torcida maravilhosa. Torço para que seja um bom jogo, que a gente ganhe jogando bola e com paz para todos”, disse o torcedor Bruno Carnevali. A Prefeitura do Rio de Janeiro estima que entre 15 a 20 mil torcedores cheguem à capital fluminense para o evento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga