Torre Eiffel reabre para visitantes após oito meses fechada

Monumento, que recebe cerca de 7 milhões de pessoas por ano, terá acesso limitado para 50% da capacidade permitida antes da pandemia

EFE/EPA/YOAN VALAT Torre Eiffel foi reaberta ao público após oito meses fechada



A França deu nesta sexta-feira, 16, mais um passo na volta à normalidade: a famosa Torre Eiffel, maior atração turística do país europeu e uma das mais importantes do mundo, voltou a receber turistas. Localizada em Paris, a torre ficou fechada oito meses e meio durante o isolamento social mais severo da pandemia da Covid-19. Este foi o período de fechamento mais longo desde a Segunda Guerra Mundial. A reabertura foi ao meio-dia, no horário local. Uma banda deu as boas-vindas aos primeiros visitantes e uma festa reanimou Paris. A torre é o monumento histórico de acesso pago mais frequentado do mundo, chegando a receber 7 milhões de visitantes por ano. Por enquanto, o acesso será limitado a 13 mil turistas por dia, cerca de metade da quantidade permitida antes da pandemia.

*Com informações da repórter Caterina Achutti