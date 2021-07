Fernando Reis, atleta do levantamento de peso, é pego no doping e está fora das Olimpíadas

Pesista era favorito a conquistar uma medalha no Japão; suspensão é provisória e ele pode solicitar contraprova

Divulgação/ COB Fernando Reis seria um dos atletas da delegação brasileira



Na noite desta sexta-feira, 16, a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos anunciou a suspensão provisória do pesista Fernando Reis, de forma imediata, após o atleta ter sido pego em um exame de doping realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Fernando era um dos favoritos a conquistar medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio na categoria acima de 105 kg e viajaria ao Japão na próxima semana. De acordo com a Confederação, o atleta realizou um exame no dia 11 de junho, fora do período de competições, e foi detectada em seu organismo a substância Hormônio do Crescimento. Ele pode solicitar a contraprova e o caso será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. As Olimpíadas começam oficialmente no próximo dia 23, mas algumas modalidades estreiam no dia 21.