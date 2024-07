Transação via Pix ganha espaço fora do Brasil

Apesar do Pix internacional já ser utilizado em alguns países, ainda é necessária a regulamentação por parte do Banco Central

Reprodução/JovemPanNews Previsto para fevereiro do próximo ano, o Banco Central deve lançar mais uma novidade: o pagamento via Pix por aproximação



As transações com o Pix continuam a crescer, impulsionando a democratização do sistema financeiro brasileiro. Novas funcionalidades estão sendo implementadas, incluindo a possibilidade de uso fora do país. De acordo com Álvaro Noira, além de países da América do Sul como Argentina, Uruguai e Chile, turistas brasileiros agora podem utilizar a ferramenta de pagamento nos Estados Unidos, França e Portugal. A principal vantagem do Pix no exterior é a visibilidade, pois o pagamento ocorre de maneira instantânea, com a operação sendo concluída no ato da compra. Com a aprovação da Lei de Câmbio pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional em 2023, o mercado ganhou mais liberdade. Apesar do Pix internacional já ser utilizado em alguns países, ainda é necessária a regulamentação por parte do Banco Central. Isso se deve à necessidade de a ferramenta estar interligada com as normas de outras nações. Previsto para fevereiro do próximo ano, o Banco Central deve lançar mais uma novidade: o pagamento via Pix por aproximação. Essa funcionalidade trará ainda mais facilidade, permitindo que o usuário realize pagamentos sem sair de uma loja online e sem a necessidade de pegar o celular.

Ainda neste mês, a Autoridade Monetária Nacional deve definir as normas para que as instituições bancárias se ajustem ao novo sistema de pagamento. A expectativa é que essas mudanças tragam mais praticidade e segurança para os usuários, consolidando o Pix como uma ferramenta essencial no cotidiano financeiro dos brasileiros, tanto no país quanto no exterior. A expansão do Pix e suas novas funcionalidades representam um avanço significativo para o sistema financeiro brasileiro. Com a possibilidade de uso internacional e a introdução de pagamentos por aproximação, o Pix se posiciona como uma solução moderna e eficiente para transações financeiras. A regulamentação e adaptação das instituições bancárias serão cruciais para garantir o sucesso e a segurança dessas inovações, beneficiando milhões de usuários.