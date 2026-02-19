Jovem Pan > Notícias > Brasil > Trânsito de São Paulo enfrenta má conduta e falta de educação

Trânsito de São Paulo enfrenta má conduta e falta de educação

Motoristas estacionam em local proibido, invadem a faixa de ônibus e tumultuam o fluxo na capital paulista como um todo

  • 19/02/2026 12h46
RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Trânsito carregado em São Paulo No primeiro capítulo, o repórter Misael Mainetti foi às ruas para identificar os problemas mais comuns enfrentados pelos motoristas

Até dezembro do ano passado, a capital paulista abrigava mais de 9 milhões de automóveis, segundo o Ministério dos Transportes. Este número impressionante de veículos tem contribuído significativamente para o agravamento dos problemas de trânsito na cidade. A Jovem Pan iniciou uma série de reportagens com o objetivo de expor o caos gerado pela combinação de uma frota tão grande com a falta de educação no trânsito.

No primeiro capítulo, o repórter Misael Mainetti foi às ruas para identificar os problemas mais comuns enfrentados pelos motoristas. Durante a reportagem, foram flagrados motoristas cometendo diversas infrações, como estacionar em locais proibidos, incluindo calçadas, faixas de pedestres e corredores exclusivos de ônibus. Essas ações resultam em lentidão no trânsito e complicam ainda mais a mobilidade urbana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

