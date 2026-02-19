Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > David de Tarso > Polícia Civil desarticular quadrilha de roubo de motos na Grande São Paulo

Polícia Civil desarticular quadrilha de roubo de motos na Grande São Paulo

As fases anteriores da operação já haviam resultado na prisão de 15 suspeitos adultos

  • Por David de Tarso
  • 19/02/2026 09h56
Divulgação Policial Civil de São Paulo de costas

A Polícia Civil de São Paulo concluiu nesta quinta-feira (19) a quarta e última fase da Operação “Piratas do Asfalto”, que desmantelou uma organização criminosa especializada em roubos de motocicletas e cargas na região de Itaquaquecetuba, no Alto Tietê.

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos, elevando para 17 o número total de envolvidos detidos desde o início das investigações. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão, além de internação provisória contra os jovens, identificados como participantes diretos dos crimes.

De acordo com a polícia, o grupo operava de maneira organizada, com divisão clara de tarefas e o uso de armas de fogo para intimidar vítimas. Os roubos, concentrados em Itaquaquecetuba e cidades vizinhas como Guarulhos, vinham gerando insegurança na população local.

O delegado Luiz Romani, titular do Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, destacou o impacto da operação na redução da criminalidade. “Esses ladrões de motos que vinham aterrorizando as vítimas, dando disparos em via pública e levando pertences, agora foram detidos. Colocamos fim na quadrilha que agia em toda a região do Alto Tietê e também em Guarulhos”, afirmou Romani em declaração à imprensa.

As fases anteriores da operação já haviam resultado na prisão de 15 suspeitos adultos. Com a conclusão desta etapa, a Polícia Civil considera a quadrilha desarticulada. Romani enfatizou os efeitos positivos nos indicadores de segurança: “Isso reflete nos índices criminais, que reduziram significativamente no período”.

A Operação “Piratas do Asfalto” foi iniciada para combater uma das principais redes criminosas responsáveis por assaltos a motociclistas na Grande São Paulo. As investigações revelaram que o bando não só roubava veículos, mas também cargas, ampliando o prejuízo para empresas e cidadãos.

