Polícia Civil desarticular quadrilha de roubo de motos na Grande São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo concluiu nesta quinta-feira (19) a quarta e última fase da Operação “Piratas do Asfalto”, que desmantelou uma organização criminosa especializada em roubos de motocicletas e cargas na região de Itaquaquecetuba, no Alto Tietê.

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos, elevando para 17 o número total de envolvidos detidos desde o início das investigações. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão, além de internação provisória contra os jovens, identificados como participantes diretos dos crimes.

De acordo com a polícia, o grupo operava de maneira organizada, com divisão clara de tarefas e o uso de armas de fogo para intimidar vítimas. Os roubos, concentrados em Itaquaquecetuba e cidades vizinhas como Guarulhos, vinham gerando insegurança na população local.

O delegado Luiz Romani, titular do Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, destacou o impacto da operação na redução da criminalidade. “Esses ladrões de motos que vinham aterrorizando as vítimas, dando disparos em via pública e levando pertences, agora foram detidos. Colocamos fim na quadrilha que agia em toda a região do Alto Tietê e também em Guarulhos”, afirmou Romani em declaração à imprensa.

As fases anteriores da operação já haviam resultado na prisão de 15 suspeitos adultos. Com a conclusão desta etapa, a Polícia Civil considera a quadrilha desarticulada. Romani enfatizou os efeitos positivos nos indicadores de segurança: “Isso reflete nos índices criminais, que reduziram significativamente no período”.

A Operação “Piratas do Asfalto” foi iniciada para combater uma das principais redes criminosas responsáveis por assaltos a motociclistas na Grande São Paulo. As investigações revelaram que o bando não só roubava veículos, mas também cargas, ampliando o prejuízo para empresas e cidadãos.

