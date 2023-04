TRE-SP aplicou R$ 745 mil em multas nas eleições de 2022

De acordo com o levantamento do tribunal, entre os 83 processos, os três principais candidatos ao governo de São Paulo foram os mais multados

Nesta quarta-feira, 19, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) informou que foram aplicadas 83 multas por conta de irregularidades durante as eleições de 2022 no Estado. Os processos são relativos a propaganda e direito de resposta e somam o montante de R$ 745.778,62 em multas aplicadas. De acordo com o levantamento, 63 ações, que envolvem um valor total de R$ 511.214,62, já transitaram em julgado e, portanto, não podem mais ser alteradas. Nos outros 20 processos, em que há recursos pendentes, o montante é de R$ 234.564. Os valores aplicados são pagos à União e direcionados ao Fundo Partidário. Os três principais candidatos ao governo de São Paulo, o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB), o ex-prefeito de São Paulo, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram os mais multados. Em primeiro lugar está o candidato tucano, com 18 ações que envolvem um total de R$ 226.243,50.

Haddad fica na segunda posição, com sete ações que geraram um total de R$ 144 mil em multas e o atual chefe do Executivo estadual fica na terceira posição, com 12 processos que resultaram em R$ 127 mil em multas. O levantamento apontou ainda que há 45 processos contra 35 candidatos a cargos parlamentares (deputado estadual, deputado federal e senador) que resultaram em um total de R$ 243.535,12 em multas. Desse total de candidatos penalizados, apenas dez foram eleitos, de acordo com o TRE-SP.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha