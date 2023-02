Três em cada dez brasileiros vão viajar no Carnaval, aponta pesquisa

Levantamento da fintech Superdigital mostra que 66% dos entrevistados pretendem ir a algum tipo de bloquinho de rua e 25% devem gastar até R$ 250 no feriado

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pesquisa aponta que 66% dos entrevistados pretendem ir a algum tipo de bloquinho de rua em 2022



Um levantamento feito entre os dias 3 e 6 de fevereiro, que ouviu 1 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, apontou como as classes C e D pretendem comemorar o Carnaval em 2023. A pesquisa feita pela fintech Superdigital mostra que 66% dos entrevistados pretendem ir a algum tipo de bloquinho de rua e 25% devem gastar até R$ 250 no período. Além disso, 30% dos entrevistados deve viajar para algum lugar. O Rio de Janeiro é o destino de 8% deles, e Salvador contempla 4% das repostas. Mas 68% dos entrevistados pretendem ficar em sua cidade natal. Quando perguntados sobre como pretendem pagar os gastos para as comemorações do Carnaval, a maioria disse que vai pagar via PIX (22%), em seguida vem o dinheiro (21%) e em terceiro à vista no cartão de débito (16%).