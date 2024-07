Três em cada quatro capitais têm nota ‘regular’ ou ‘ruim’ em transparência na administração pública, aponta relatório

De acordo com o estudo divulgado pela organização Transparência Internacional, Vitória lidera o ranking com 98,6 pontos, única cidade a alcançar a classificação de ‘ótimo’

Pixabay Macapá ocupa a última posição com 31 pontos



Três em cada quatro capitais brasileiras têm o índice de transparência classificado como regular ou ruim, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (16) pelo Índice de Transparência e Governança Pública, publicado pela Transparência Internacional do Brasil. O índice, que varia de zero a 100, avalia a transparência das capitais brasileiras, sendo que quanto maior a nota, melhor a transparência. Este é um indicador crucial, especialmente em ano eleitoral, pois reflete a alocação de recursos e a execução de obras públicas. Apenas seis capitais obtiveram classificações acima de regular, sendo que Vitória lidera o ranking com 98,6 pontos, a única cidade a alcançar a classificação de “ótimo”. As outras cinco capitais classificadas como “bom” são Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e João Pessoa. Em contrapartida, 13 capitais receberam a nota “regular” e seis foram classificadas como “ruim”. Macapá ocupa a última posição com 31 pontos. Teresina, Belém, Rio Branco, Boa Vista e Natal também estão com nota ruim. Este índice é publicado periodicamente e serve como um termômetro da transparência nas capitais brasileiras, permitindo que a população tenha uma visão clara sobre a gestão pública.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso