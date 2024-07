Mais de 5 milhões de turistas devem visitar São Paulo durante as férias de julho

Cidades do litoral norte, como Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, também registram alta ocupação, acima de 60%

O turismo de lazer está em alta em São Paulo, impulsionado pelas tradicionais férias escolares de julho. A expectativa é que mais de 5 milhões de turistas visitem o estado durante o período. As férias de julho são conhecidas por serem uma alta temporada, com lugares mais cheios e tarifas mais caras. A taxa de ocupação de até 90% nos hotéis, resorts e pousadas em São Paulo confirma que muitas famílias escolhem julho para viajar e passear. A Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo estima um crescimento de 16% no movimento do turismo de lazer em comparação a junho, incluindo serviços de alimentação fora do lar. O diretor de hospitalidade e jogos da Federação, Bruno Omori, destaca que destinos como Campos do Jordão, Serra Negra, São Pedro e Atibaia são os mais procurados, com ocupação próxima a 90% em julho.

Cidades do litoral norte, como Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, também registram alta ocupação, acima de 60%. A capital paulista não fica de fora, com taxa de ocupação entre 65% e 70%, impulsionada por eventos e pela procura de moradores do interior por museus, teatros e opções gastronômicas. Bruno Omori explica que a estabilidade econômica e o aumento do emprego contribuem para o crescimento do turismo, que deve continuar em alta no Brasil e no mundo, com a expectativa de 2 bilhões de pessoas viajando globalmente até 2030. A tendência é que o turismo de lazer continue a crescer, beneficiando não apenas o setor hoteleiro, mas também restaurantes, bares e outros serviços.

Publicado por Luisa Cardoso