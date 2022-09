Tribunais regionais aceleram preparação de urnas para o 1º turno das eleições de 2022

Processos inserem dados dos candidatos nos equipamentos e garantem a inviolabilidade e segurança do pleito

Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo - 04/11/2020 Urnas passam por processo de preparação, atestando segurança e integridade, para as eleições de 2022



Tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil aceleram a preparação de urnas para o 1º turno das eleições de 2022. Os equipamentos vão passar por processos denominado carga e lacração, que consistem na inserção das mídias com dados dos candidatos nas urnas eletrônicas e colocação de lacres assinados por juízes eleitorais, que atestam a integridade dos equipamentos. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, por exemplo, deve efetuar até a próxima quarta-feira, 28, o procedimento de carga e lacração das 7.426 que estarão disponíveis para as eleições deste ano em Brasília. Todas as urnas a serem utilizadas no país, incluindo reservas, devem passar pelos processos de geração de mídias, cargas e lacração antes do pleito. Roberval Belinati, presidente do TRE-DF, exaltou o início do processo e afirmou que o procedimento garante a segurança das eleições. “Este momento é muito importante para a Justiça Eleitoral porque nós estamos preparando essas zonas para os dias das eleições. Após a instalação da mídia, nós colocaremos um lacre em cada urna. Esse lacre é assinado pelo juiz da zona eleitoral e vai constatar a integridade, a segurança, a confiabilidade da urna eletrônica“, afirmou.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, que conta com mais de 34 milhões de eleitores, o processo de lacração das urnas também se iniciou nesta quarta-feira, 21. Ao todo, serão utilizadas no dia da votação 115.557 urnas no Estado. Todo procedimento é realizado em cerimônia pública e pode ser acompanhado por partidos políticos, federações, coligações e demais entidades fiscalizadoras do sistema eleitoral, a exemplo do Ministério Público, Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça e Forças Armadas. Cada zona eleitoral é responsável pela preparação das urnas eletrônicas, e os trabalhos são realizados por respectivo cartório.

O presidente do TRE do Distrito Federal, Roberval Belinati, afirmou que todas as urnas locais estarão preparadas no dia 2 de outubro. “1 mil urnas serão preparadas por dia, serão lacradas, estarão preparadíssimas para o dia da votação. E, no total, aqui no Distrito Federal, nós vamos ter 6.748 urnas eletrônicas, todas seguras e confiáveis”, afirmou. Durante o processo, as entidades fiscalizadoras poderão verificar a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas. A verificação será realizada em, no mínimo, 3% e, no máximo, 6% das urnas de cada zona eleitoral. Caso não haja fiscalização de entidades, o próprio cartório eleitoral realizará o procedimento em 3% dos equipamentos e, no mínimo, em uma urna por município.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina