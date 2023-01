Corregedoria vai apurar ‘falhas graves’ da PM na depredação do STF, diz interventor federal

Órgão abrirá sexto inquérito para investigar episódio de depredação do edifício-sede da Suprema Corte; Ricardo Cappelli fala em erros de planejamento e execução dos agentes

CARL DE SOUZA / AFP Ricardo Cappelli é o interventor federal nomeado pelo presidente Lula para a Segurança Pública do Distrito Federal



O interventor federal na segunda pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou que a Corregedoria da Polícia Militar vai instaurar nesta quinta-feira, 26, o sexto inquérito policial militar para apurar os atos de vandalismo e depredação à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorridos em 8 de janeiro. A confirmação foi feita nas redes sociais, em mensagem no Twitter. Na publicação, Cappelli fala em falhas “graves” de planejamento e reforça que “tudo será apurado” e a lei será cumprida. “A Corregedoria da Polícia Militar abrirá hoje o 6° Inquérito Policial Militar para apurar os fatos expostos pelas imagens das câmeras do STF. As imagens sugerem falhas graves no planejamento e na execução. Tudo será apurado. Vamos separar o joio do trigo. A lei será cumprida”, escreveu. Mais cedo, o interventor já havia comentado que as imagens do circuito interno das câmeras da Suprema Corte confirmam a ausência de planejamento e execução dos policias. “As imagens das câmeras do STF divulgadas pelo JN são graves. Confirmam a ausência de planejamento e uma execução, no mínimo, absolutamente fora dos padrões. Tudo será apurado. A lei será cumprida”, também escreveu.

