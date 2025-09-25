Trump afirma ter sido alvo de ‘sabotagem’ após falhas na escada rolante, no teleprompter e microfone

Presidente dos EUA declarou que ‘eventos muito sinistros’ durante a Assembleia Geral ‘não foram uma coincidência’ e, por isso, enviou uma carta ao secretário-geral exigindo ‘investigação imediata’

TIMOTHY A. CLARY / AFP Trump durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York



Durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter sido alvo de sabotagem. Trump relatou três incidentes distintos que ocorreram durante sua participação no evento, que ele considera não serem meras coincidências. O primeiro problema ocorreu quando a escada rolante que ele e a primeira-dama, Melania Trump, utilizavam para acessar o plenário parou de funcionar. Em seguida, durante seu discurso, o microfone apresentou falhas, impedindo que parte do público ouvisse suas palavras. Por fim, o teleprompter, equipamento utilizado para leitura de discursos, também apresentou problemas.

Em resposta aos incidentes, Trump exigiu uma investigação imediata e afirmou que o serviço secreto já está envolvido no caso. Ele expressou sua indignação em uma rede social, classificando os eventos como uma “tripla sabotagem” e uma “verdadeira vergonha” para as Nações Unidas.

O presidente também enviou uma carta ao secretário-geral da ONU, solicitando que as falhas técnicas sejam investigadas. A Assembleia Geral da ONU continua com suas sessões diárias, reunindo autoridades e diplomatas de todo o mundo para discussões bilaterais e multilaterais.

