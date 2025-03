Trump ataca democratas e pede aprovação do financiamento para deportação de imigrantes ilegais

Presidente dos Estados Unidos falou no Capitólio por uma hora e 40 minutos, o discurso mais extenso no Congresso desde 1964; republicano também falou sobre anexação da Groenlândia e canal do Panamá

Na última terça-feira (5), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo ao Congresso americano para aprovar um financiamento destinado a acelerar a deportação de imigrantes ilegais, um tema que foi central durante sua campanha presidencial. Em um discurso no Capitólio, Trump destacou a necessidade urgente de recursos adicionais para o Serviço de Imigração e Alfândega, que atualmente enfrenta um déficit orçamentário significativo. Ele propôs a introdução do “Golden Card”, um visto especial para pessoas abastadas que desejam residir legalmente nos EUA, com um custo de cerca de 5 milhões de dólares. Os fundos arrecadados com este visto seriam utilizados para reforçar o aparato judicial e logístico necessário para implementar deportações em massa.

Trump afirmou que o processo de deportação que ele propõe será o maior da história dos Estados Unidos, com foco em imigrantes indocumentados que possuem registros criminais. Ele enfatizou a necessidade de contratar mais juízes e reforçar o sistema judicial para viabilizar essas ações de deportação. Além disso, Trump levantou questões sobre os meios de transporte que seriam utilizados para efetivar as deportações, considerando opções como aviões governamentais, militares ou comerciais. Ele fez um apelo direto aos congressistas e senadores para que aprovem o aumento do aporte financeiro necessário para essas operações.

O presidente expressou satisfação com a redução das travessias irregulares na fronteira sul dos EUA, atribuindo esse sucesso à declaração de emergência nacional e ao envio de tropas do exército e da patrulha fronteiriça. Trump mencionou que, em fevereiro, a patrulha interceptou mais de 8.000 migrantes, uma queda significativa em relação ao ano anterior. No entanto, a patrulha fronteiriça ainda não confirmou oficialmente esses números. Apesar disso, Trump continua determinado a reformular a política de imigração dos EUA, atraindo migrantes com poder aquisitivo e deportando aqueles que ele considera uma ameaça à segurança nacional.

A proposta de Trump gerou reações mistas entre os legisladores e a população. Enquanto alguns apoiam a ideia de reforçar a segurança nacional e controlar a imigração ilegal, outros criticam a abordagem de Trump, argumentando que ela pode violar direitos humanos e criar divisões sociais. A discussão sobre a política de imigração nos Estados Unidos continua a ser um tema polarizador, com implicações significativas para o futuro do país. A proposta do “Golden Card” também levanta questões sobre a equidade e a justiça do sistema de imigração, ao priorizar aqueles que têm recursos financeiros significativos.

