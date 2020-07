Trump cancela convenção republicana; EUA chegam a 4 milhões de infectados

A eleição presidencial acontece em 3 de novembro, quando Trump enfrentará nas urnas o ex-vice presidente de Barack Obama, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a parte da convenção do partido Republicano que aconteceria no mês que vem em Jacksonville, na Flórida. Era lá que Trump iria fazer o discurso de nomeação como candidato à reeleição pelo partido. Embora tenha cancelado, uma parte menor da convenção ainda deve acontecer na Carolina do Norte, onde, a princípio, todo o evento seria sediado. Trump tinha mudado a maior parte da convenção de lugar para poder ter um evento maior, cheio de gente.

O governador da Carolina do Norte não concordou, Trump mudou então o evento pra Flórida, e agora cancelou justamente pelo motivo contrário. Por causa do aumento no número de casos da Covid-19, o presidente disse que não é hora de fazer uma grande convenção. Ele também falou que ainda irá fazer o discurso de nomeação, só que de uma forma diferente. Essa é mais uma mudança de tom, já que Trump antes tinha insistido pela convenção grande e lotada, e chegou até a fazer um evento de campanha em uma arena no mês de junho. A eleição presidencial acontece em 3 de novembro, quando Trump enfrentará nas urnas o ex-vice presidente de Barack Obama, Joe Biden.

Na quinta-feira (23), os Estados Unidos chegaram aos quatro milhões de casos registrados do coronavírus. A Califórnia ultrapassou Nova York e se tornou o estado com maior número de casos, mais de 420 mil. Na Flórida a situação também é complicada, com cerca de 390 mil casos. Mais de 144 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19 nos Estados Unidos.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo