Trump chamou Mike Pence de ‘covarde’ por não derrubar eleição de 2020

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Donald Trump é ex-presidente dos Estados Unidos



Donald Trump chamou seu então vice-presidente Mike Pence de “covarde” por não derrubar a eleição de 2020, revelaram nesta quinta-feira, 16, os senadores dos Estados Unidos, na terceira audiência da comissão que investiga a invasão ao Congresso Americano – no incidente de 6 de janeiro de 2021, centenas de pessoas ficaram feridas e cinco pessoas morreram. De acordo com os políticos estadunidenses, Trump tentou convencer seu aliado a não aprovar a nomeação de Joe Biden, presidente eleito nas urnas. Na audiência, ex-assessores do mandatário afirmaram que o republicano protagonizou debates acalorados e chegou a repreender Pence por causa do episódio.

*Com informações do repórter Eliseu Caetano