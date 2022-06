TSE anuncia valores do fundo eleitoral para os partidos; União Brasil lidera 

O repasse obedece uma série de critérios, como a representação dos partidos no Congresso Nacional, levando em consideração o desempenho nas últimas eleições

José Cruz/Agência Brasil TSE divulgou os valores do fundo eleitoral



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira, 15, a divisão dos recursos do fundo eleitoral – o repasse obedece uma série de critérios, como a representação dos partidos no Congresso Nacional, levando em consideração o desempenho nas últimas eleições. A quantia que será distribuída neste ano está estimada em R$ 5 bilhões e terá o União do Brasil, fusão do Democratas com o PSL, como o maior favorecido – o recurso será de R$ 782 milhões. Na sequência, aparecem o Partido dos Trabalhadores (R$ 532 milhões), MDB (R$ 363 milhões), PSD (R$ 349 milhões), PP (R$ 344 milhões) e o PSDB (R$ 320 milhões). Vale lembrar que o montante será destinado ao financiamento de campanhas e só será liberado pelo TSE assim que as legendas apontarem os critérios de utilização – medidas que serão discutidas entre as próprias siglas e que passarão pelo Tribunal. Nas Eleições de 2022, a particularidade trata-se das federações, onde os recursos serão unidos entre os partidos.

*Com informações da repórter Paolo Cueca