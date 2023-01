TSE dá cinco dias para Bolsonaro explicar postagem em que questionou eleições de 2022

Decisão se refere a um vídeo, postado dois dias depois dos ataques de 8 de janeiro, com mensagens que questionam todo o processo eleitoral

Reprodução/Facebook/jairmessias.bolsonaro Jair Bolsonaro em sua última live como presidente



O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, deu um prazo de cinco dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronuncie sobre uma publicação feita em suas redes sociais que contesta o resultado das eleições de 2022 e também sobre os atos violentos do dia 8 de janeiro. O prazo para resposta conta a partir do momento que Bolsonaro for citado. A decisão se refere a um vídeo com mensagens que questionam a vitória de Lula (PT) e todo o processo eleitoral. A postagem foi apagada após ficar cerca de duas horas no ar. O despacho foi anexado na ação do TSE contra Bolsonaro e aliados por disseminarem desinformação em relação às eleições. Eles são investigados pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ao todo, Jair Bolsonaro responde a 16 ações na Corte, que podem chegar a torná-lo inelegível.

Em outra ação aceita pelo TSE, a coligação de Lula acusa o ex-presidente de usar as dependências do Palácio da Alvorada e do Planalto para realizar atoa de campanha durante o segundo turno das eleições de 2022. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, que acatou o pedido, ressaltou que os espaços foram usados de forma ostensiva. Bolsonaro irá responder por abuso de poder econômico e político.

*Com informações da repórter Soraya Lauand