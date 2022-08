TSE discute uso de armas no dia das eleições na semana que vem

Medida apresentada por oito partidos de oposição ao Governo Federal visa garantir maior segurança no pleito eleitoral

MOURÃO PANDA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Medida exige que apenas integrantes das forças de segurança, no exercício da atividade policial, poderiam portar armas no dia da eleição



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve decidir, na próxima terça-feira, 30, se restringe o uso de armas nas eleições de 2022. O tribunal vai analisar uma consulta feita por nove partidos de oposição ao Governo Federal, justamente para vetar o uso de armas de fogo no dia das eleições. A proposta do grupo é que seja proibida a entrada e circulação de pessoas armadas nos locais de votação e nas sessões eleitorais, tanto no dia do primeiro turno, quanto no segundo turno. Para esses partidos, somente os integrantes das forças de segurança, no exercício da atividade policial, ou seja, que estejam trabalhando no dia da eleição, devem ter a permissão para portar armas no dia da votação. O relator dessa consulta pública é o ministro Ricardo Lewandowski e, segundo os partidos, a medida visa garantir maior segurança no pleito, visto que essa é uma eleição muito polarizada.

*Com informações da repórter Iasmin Costa