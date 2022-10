TSE já determinou remoção de mais de 300 conteúdos de redes sociais

Solicitações estão associadas a difamação de candidatos e disseminação de notícias falsas

Nelson Jr./ASCOM/TSE - 22/11/2018 Atualmente, o ministro Alexandre de Moraes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O Tribunal Superior Eleitoral já determinou, desde o início da pré-campanha eleitoral e até este momento, a retirada de 334 publicações das redes sociais. Um levantamento do jornal O Estado de S. Paulo mostra que as decisões do TSE atingem todas as plataformas digitais, sendo 43 decisões foram contra a publicações do candidato a reeleição seus aliados. Existe um questionamento, no entanto, com relação a supostos excessos do tribunal. O grupo ligado a Jair Bolsonaro (PL) reclama, por exemplo, que Lula não pode ser chamado de “ladrão”, mas que o presidente pode ser chamado de “genocida”. Desde julho, o tribunal recebeu quase 130 representações com denúncias de disseminação de notícias falsas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro. Nem todos os pedidos acabaram com retirada de conteúdos. Ainda segundo o levantamento do Estadão, os ministros da justiça eleitoral negaram a exclusão em 58 processos e sequer avaliaram outros 29 processos.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin