‘Tudo o que sei é por meio da imprensa’, diz advogado de empresário alvo de operação da PF

Segundo Miguel Vidigal, já foram feitos pedidos para que a defesa tenha acesso aos autos do processo, o que só deve acontecer na quarta-feira, 31

Jovem Pan News Miguel Vidigal falou sobre a liberação do processo para a imprensa, revelando que ainda não teve acesso aos autos



O advogado Miguel Vidigal, que representa o empresário Ivan Wrobel, da W3Engenharia, disse que não recebeu acesso aos autos do processo da operação da Polícia Federal (PF) que mirou empresários por supostas mensagens defendendo um golpe de Estado. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Vidigal disse não ver sentido liberar o processo para a imprensa mas não para os advogados e afirmou que existe um pedido no gabinete de Moraes para que o acesso seja liberado. “Não faz muito sentido liberar parte do processo e menos sentido faz ainda liberar o acesso ao público e até agora nada para os advogados. Nós estamos de braços atados à espera da liberação dos autos do processo. Eu aguardo com bem ansioso que a OAB se pronuncie a respeito. São as prerrogativas dos advogados que estão em jogo. É o Estado democrático de direito que, supostamente, se pretende defender no inquérito que está sendo atingido. Da parte do Ivan Wrobel, a quem eu defendo, não foi franqueado o acesso aos autos. Tudo que eu sei é por meio da imprensa, muito embora haja pedido no gabinete do ministro Moraes. Parece que amanhã teremos acesso”, disse Vidigal.

Em outro momento, o advogado afirmou que a reputação construída por Wrobel e pelos outros empresários foi manchada com o processo e revelou que o bloqueio de contas o empresário não foi feito pela PF, mas sim pelo senador Randolfe Rodrigues. “A reputação construída durante décadas pelo Ivan e por tantos outros empresários é uma coisa que, infelizmente, foi atingida. É preciso dizer que as contas bancárias foram bloqueadas a pedido do senador Randolfe Rodrigues e não da PF. Se nós lermos o pedido da Polícia Federal, ela não faz referência às contas bancárias. Por isso estamos pedindo o acesso a todo o processo”, disse Vidigal, que continuou: “Não conheço esse precedente. Sabemos que o senador eu uma entrevista há pouco tempo dizendo que confiava muito no ministro Alexandre de Moraes. Isso disse ele. Nós também confiamos que ele fará justiça. Nunca vi a PF ou o STF pesquisar a conta de membros do MST. O MST invadiu o Supremo e sequer teve um inquérito disso. Um inquérito que acabou morrendo”.

