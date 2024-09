Turismo nacional cresce no primeiro semestre de 2024

De acordo com os dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o faturamento do setor no período foi de R$ 95,3 bilhões

Pedro França/Agência Senado O transporte aquaviário e o transporte aéreo também contribuíram para o bom desempenho do setor



O turismo brasileiro registrou um crescimento significativo no primeiro semestre de 2024, alcançando o melhor patamar desde 2019. Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o faturamento do setor no período foi de R$ 95,3 bilhões, representando um aumento de 1,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Este crescimento foi impulsionado principalmente pela locação de meios de transporte para viagem, que teve uma alta de 11%. Além da locação de meios de transporte, outros segmentos do setor de turismo também apresentaram crescimento. A hospedagem registrou um aumento de 6,7%, enquanto as atividades culturais, recreativas e esportivas tiveram um crescimento de 3,9%.

O transporte aquaviário e o transporte aéreo também contribuíram para o bom desempenho do setor, com altas de 2,5% e 1,2%, respectivamente. No entanto, o transporte rodoviário de passageiros e as agências operadoras de turismo apresentaram quedas de 9,1% e 1,4%, respectivamente. A pesquisa da Fecomércio indica que o turismo nacional retomou os níveis anteriores à pandemia de Covid-19, sinalizando um retorno à normalidade. Para os próximos meses, a expectativa é de números mais estáveis ou altas menores, considerados resultados normais após a recuperação do setor.

