Ucrânia autoriza recrutamento de maiores de 60 anos para apoio militar

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, sancionou uma nova lei que permite o recrutamento de pessoas com mais de 60 anos para o exército. A medida surge em um momento crítico da guerra contra a Rússia, que se aproxima de seu quarto ano, e mostra a crescente dificuldade do país em atrair novos soldados. Esses novos recrutas não atuarão como combatentes diretos na linha de frente, e sim em funções de apoio. Para se alistar, os voluntários com mais de 60 anos deverão passar por uma série de etapas, incluindo um exame médico e um teste de aptidão militar. Após um período de avaliação de pelo menos dois meses, eles serão designados para departamentos do exército que necessitam de pessoal para funções não-combatentes.

A Ucrânia vive sob lei marcial desde o início da invasão russa, em 2022. Isso significa que homens adultos estão, em sua maioria, proibidos de deixar o país e podem ser convocados para o serviço militar. Recentemente, o governo já havia tomado outras medidas para ampliar seu contingente, como a redução da idade mínima para recrutamento obrigatório de 27 para 25 anos.

A decisão de agora incluir voluntários mais velhos é mais um esforço para reforçar as tropas e prolongar a capacidade de resistência do país. A Ucrânia tenta prolongar essa guerra o máximo possível para ver se as sanções emitidas pelo ocidente contra a Rússia podem surtir algum tipo de efeito.

