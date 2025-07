Tsunami na Rússia deixa edifícios submersos

Terremoto de magnitude 8,8 provocou ondas gigantes e alertas em quase todos os países do Oceano Pacífico

“Nossa fábrica está afundando sob a água!”, exclamou em lágrimas uma moradora de Severo-Kurilsk, enquanto observava as ondas que inundaram o porto desta cidade russa localizada ao norte das ilhas Curilas, após um poderoso terremoto. De uma colina, esta mulher observa o edifício submerso da fábrica de processamento de frutos do mar Alaid e os contêineres flutuando livremente, em um vídeo transmitido pelo canal de televisão Zvezda. “Quatro ondas de tsunami” atingiram Severo-Kurilsk nesta quarta-feira (30), quando a água alcançou uma área costeira a 200 metros da margem, segundo o prefeito do distrito das Ilhas Curilas do Norte, Aleksandr Ovsiannikov.

Um terremoto de magnitude 8,8, o mais poderoso da região em quase 73 anos, abalou áreas próximas à península russa de Kamchatka, provocando nesta quarta-feira tsunamis na Rússia e no Japão, e alertas em quase todos os países do Pacífico. “Cada um de vocês sentiu esses tremores, cada um de vocês entendeu quão grave era a situação”, destacou Ovsiannikov em vídeo a aproximadamente 2.500 habitantes evacuados para uma área segura.

“O terremoto foi muito forte, em muitos apartamentos os móveis caíram, a louça quebrou”, contou por telefone ao jornal estatal Rossiyskaya Gazeta um morador de Severo-Kurilsk, Oleg Stuchinski, assegurando que “a maioria das pessoas permanece calma”. “Não há pânico”, diz outro morador, Sergey Lakomov, afirmando que apenas turistas e aqueles que têm crianças pequenas se alteram. O site de notícias local Astv.ru divulgou imagens das ruas desertas de Severo-Kurilsk após a evacuação, onde ainda se ouvia um alarme.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto ocorreu na terça-feira por volta das 23h24 GMT (20h24 no horário de Brasília) a uma profundidade de 20,7 km, a 126 km de Petropávlovsk, em Kamchatka, no Extremo Oriente Russo. Essa magnitude é a mais alta registrada em Kamchatka desde 5 de novembro de 1952, quando um terremoto de magnitude 9 praticamente no mesmo local desencadeou tsunamis devastadores em todo o oceano Pacífico. O serviço sismológico de Kamchatka alertou que réplicas com magnitudes de até 7,5 são esperadas.

*Com informações da AFP