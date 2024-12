Ucrânia informa morte de tropas da Coreia do Norte

Ao menos 30 soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos na região russa de Kursk; estima-se que mais de 10 mil combatentes estejam na Rússia, participando de treinamentos e alianças militares

STR / KCNA VIA KNS / AFP A presença de tropas norte-coreanas na Rússia, por si só, não constitui uma violação do direito internacional, desde que essas forças não realizem ataques em território estrangeiro



Nesta segunda (16), a Ucrânia divulgou que os confrontos na região russa de Kursk resultaram em perdas significativas para as forças norte-coreanas, com pelo menos 30 soldados mortos ou feridos. No entanto, essas alegações não foram confirmadas pelo Kremlin, e a Ucrânia ainda não apresentou provas concretas para sustentar suas afirmações. A presença de tropas norte-coreanas na Rússia, por si só, não constitui uma violação do direito internacional, desde que essas forças não realizem ataques em território estrangeiro.

Atualmente, estima-se que mais de 10.000 soldados norte-coreanos estejam em solo russo, participando de treinamentos e preparações militares. Apesar de sua presença, não há indícios de que essas tropas tenham cruzado a fronteira para invadir a Ucrânia. A situação é monitorada de perto, pois a confirmação de baixas entre os soldados norte-coreanos poderia desencadear uma reação do governo de Pyongyang, que possui um arsenal nuclear considerável. A possibilidade de uma escalada do conflito para um novo fronte é uma preocupação crescente, especialmente à medida que a guerra entre Rússia e Ucrânia se aproxima de seu terceiro ano.

