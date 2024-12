Tarcísio anuncia que irá disputar a reeleição ao governo de SP

Governador do estado afirmou que se candidatará para ao mesmo cargo em 2026, e descartou a possibilidade de concorrer a presidência nas próximas eleições até o momento

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Essa decisão reflete o que ele já vinha expressando nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, onde sempre deixou claro que, no momento, não tem interesse em concorrer à presidência



No último domingo (15), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas anunciou sua intenção de disputar a reeleição em 2026, afastando, por enquanto, a possibilidade de uma candidatura à presidência da República. Durante uma entrevista ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes, Tarcísio enfatizou que seu principal objetivo é concluir os projetos iniciados em seu governo e garantir que esses planos estejam em pleno andamento nos próximos anos. Essa decisão reflete o que ele já vinha expressando nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, onde sempre deixou claro que, no momento, não tem interesse em concorrer à presidência.

Nesse sentido, Gilberto Kassab, secretário e aliado próximo de Tarcísio, também reforçou que uma possível candidatura presidencial do governador só seria considerada em eleições futuras, além de 2026. Tarcísio destacou que a liderança da direita ainda pertence ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de sua inelegibilidade até 2030. O governador expressou confiança na eleição de Bolsonaro ou de um candidato apoiado por ele, afirmando que trabalhará para que a direita eleja um bom representante em 2026. Essa postura demonstra a continuidade de sua aliança com o bolsonarismo, movimento que foi crucial para sua eleição ao governo de São Paulo.

