Última cerimônia do protocolo London Bridge acontece nesta segunda-feira

Este será um dos maiores eventos já feitos na Grã-Bretanha desde a Segunda Guerra Mundial e contará com a presença de quase cem líderes mundiais

Jane Barlow / POOL / AFP Monarca será enterrada na capela memorial de Jorge VI, ao lado de seu marido, o príncipe Phillip



Nesta segunda-feira, 19, acontece a última cerimônia do protocolo London Bridge. O corpo da Rainha Elizabeth II chegará à abadia de Westminter, onde acontecerá o funeral de Estado, que contará com a presença de mais de cem líderes mundiais. Este será um dos maiores eventos já feitos na Grã-Bretanha desde a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia será iniciada a partir de uma procissão. O corpo, que atualmente está na Westminster Hall, será deslocado à abadia. No processo, o príncipe Harry e o príncipe William caminharão mais uma vez atrás do caixão. Logo após, o caixão será colocado na mesma carruagem utilizada nos funerais de Edward VII, Jorge V, Jorge VI e de Winston Churchill. O veículo será puxado por 142 marinheiros da Marinha Real do Reino Unido. No final, uma corneta srá tocada e dois minutos de silêncio em todo o país serão dedicados à Rainha. Em respeito à monarquia britânica, o céu de Londres ficará vazio. O aeroporto de Heatrow vai interromper todos os pousos e decolagens por 30 minutos. Outras atividades também serão suspensas para garantir o silêncio.

O fim do funeral será marcada por uma música tocada pelo gaiteiro oficial da Rainha. Somente após toda a cerimônia a Coroa Real será retirada e levada à Torre de Londres. Segundo os assessores do Palácio de Buckingham, a monarca acompanhou o planejamento do protocolo de despedida, se dedicando aos mínimos detalhes, como escolha de músicas e leituras que serão feitas. Após o fim do funeral, uma procissão será realizada saindo da Abadia de Westminster em direção ao Arco de Wellingtom. Depois, o caixão será levado até o castelo de Windsor, onde será realizada uma missa com familiares e funcionários pessoais da Rainha. Em um funeral fechado, a família real se despedirá da Rainha. Ela será enterrada na capela memorial de Jorge VI. Seu caixão ficará ao lado do caixão de seu marido, príncipe Phillip, que morreu em 2021. O dia 19 de setembro passará a ser um feriado nacional em homenagem ao reinado de Elizabeth II.

Confira o Jornal da Manhã deste domingo, 18:

*Com informações da repórter Mellina Braga