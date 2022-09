Vacinação contra o sarampo tem baixa adesão no país e serviços de saúde fazem busca por público-alvo

Ministério da Saúde diz que apenas 47% das crianças foram vacinadas com a tríplice-viral, que também previne contra a caxumba e a rubéola

Marcelo Camargo/Agência Brasil Baixa adesão acontece em meio ao avanço do sarampo no Brasil



O Ministério da Saúde informou que 47% das crianças do Brasil receberam a vacinação contra o sarampo até junho deste ano. O índice está abaixo da metam, que é de 95%. A cobertura do ano passado também foi baixa, com apenas 50% do público-alvo recebendo a segunda-dose da tríplice viral, que também protege contra a caxumba e a rubéola. Os baixos números acontecem em meio ao avanço do sarampo no Brasil. Desde 2018, mais de 40 mil casos e 40 mortes foram registradas pela doença, sendo que mais da metade foram crianças menores de cinco anos. De acordo com a infectologista Raquel Muarrek, o movimento antivacina ajuda a explicar esses dados. “Isso foi se perdendo progressivamente desde 2010, onde culminou com movimento muito intensivo, na época áurea nos Estados Unidos, onde todo mundo não quis, na Inglaterra, outro movimento imenso, e respingou para nós esses movimentos importantes de não vacina”, afirma Muarrek.

Para reverter o quadro, o Ministério da Saúde tem realizado uma mobilização em todo o país com buscas ativas de casos de sarampo em pessoas com suspeita da doença. Os profissionais da área também são orientados a restaurar os registros de atendimento para identificar se algum caso com sinais e sintomas do vírus não foi notificado. A infectologista também destacou a importância da vacinação. “Vacina é segura, ela foi analisada, foi avaliada, tem a sua indicação, proteção. […] Antigamente, a cada cinco crianças, duas ou três morriam de sarampo quando não tinha vacinação. Agora ficamos quase 20 anos sem ter caso de sarampo no Brasil, quando tínhamos uma vacinação adequada”, afirmou a especialista. A vacina faz parte da campanha nacional de multivacinação, focada em atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.

Confira o Jornal da Manhã deste domingo, 18:

*Com informações do repórter Vinicius Moura