Último paciente internado com Covid-19 em um hospital de referência no Rio recebe alta

Hospital Municipal Ronaldo Gazzola, na zona norte da cidade, recebeu milhares de pacientes infectados pelo novo coronavírus desde março de 2020

O Hospital Municipal Ronaldo Gazzola, referência em Covid-19 na zona norte do Rio de Janeiro, deu alta para o último paciente que estava internado. A unidade de saúde recebeu milhares de pacientes desde março de 2020. Desde que a unidade hospitalar foi designada para tratar os casos de Covid-19, é a primeira vez que o número de internados para tratar a doença foi zerado. Desde o início da pandemia, mais de 10 mil atendimentos foram realizados e mais de 400 leitos também foram disponibilizados. Agora, o hospital retoma também as atividades em outras áreas que tiveram que ser interrompidas e também com as cirurgias eletivas. O Gazzola disponibiliza 269 leitos divididos em 124 de clínica médica, 18 de tratamento intensivo, 10 de unidade intermediária, 15 de saúde mental, 2o leitos de clínica cirúrgica, 2o de UTI neonatal e 62 leitos da maternidade.

Jorge foi um dos pacientes internados no Ronaldo Gazzola e fala da importância da vacinação para a queda de internações. “Tomem a vacina, se vacinem! Ajudem a população a bater os 100% no Rio. Já caiu bastante [os índices da pandemia], vamos lutar para que essa doença acabe. Estamos todo o mundo junto”, disse. Jorge também fala com satisfação da retomada à normalidade no Hospital Ronaldo Gazzola: “Essa pandemia causou muita miséria, muito desemprego. Então, a gente fica feliz de saber que a Covid-10 caiu bastante, e louvo a Deus porque ele teve misericórdia de tirar essa doença. Vamos rezar para que suma e volte tudo ao normal”, comenta.