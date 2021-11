Rio de Janeiro chega ao menor número de internados com Covid-19 desde o início da pandemia

Cidade tem apenas 41 internações provocadas pelo novo coronavírus; número corresponde a apenas 0,7% dos leitos da capital fluminense

A cidade do Rio de Janeiro atingiu neste sábado, 13, o seu menor número de pessoas internadas com Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. O anúncio foi feito no início da madrugada deste domingo, 14, pelo secretário de saúde da cidade, Daniel Soranz, nas redes sociais, e compartilhado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). De acordo com o secretário, o Rio conta apenas com 41 pacientes internados por causa do novo coronavírus, número que correspondente a apenas 0,7% do total de leitos da capital fluminense. Soranz ainda afirmou que o resultado foi atingido graças ao avanço da cobertura vacinal, que neste sábado, atingiu a marca de 75% da população totalmente imunizada, com duas doses ou dose única.