União Brasil começa a atuar nesta terça como maior bancada no Congresso

Com o início da janela partidária, estimativa é que ao menos 30 parlamentares deixem a sigla



O União Brasil começa a atuar nesta terça-feira, 15, no Congresso Nacional. Criada a partir da fusão do Partido Social Liberal (PSL) e do Democratas (DEM), a legenda já nasce como a maior bancada, com 81 deputados federais e sete senadores, o que garante cerca de R$ 800 milhões do Fundo Eleitoral para as eleições deste ano. No entanto, com o início da janela partidária, que começa dia 3 de março e permite a mudança de legenda sem perda de mandato, a estimativa é que ao menos 30 parlamentares deixem a sigla, sendo que 25 deles vão se filiar ao Partido Liberal (PL), atual partido do presidente Jair Bolsonaro. Também nesta terça-feira deve acontecer um encontro entre dirigentes do União Brasil, MDB e do PSDB para discutir uma aliança na eleição presidencial. O pacto entre as legendas, no entanto, só deve se consolidar após 1º de abril, com o fim da janela partidária.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor