União Europeia anuncia doação de 20 milhões de euros ao Fundo Amazônia

A União Europeia anunciou uma doação de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia, durante a quarta reunião com o Brasil, realizada no Rio de Janeiro. O valor, equivalente a R$ 120 milhões, será destinado à preservação do ambiente amazônico. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que gerencia o fundo, atualmente há R$ 3,9 bilhões disponíveis para 114 projetos de preservação, restauração de áreas desmatadas e combate a incêndios florestais. O acordo foi assinado pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e pela comissária da União Europeia para Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen. Mercadante destacou a importância da contribuição, afirmando que ela demonstra o apoio dos 27 países da União Europeia às ações de preservação do Brasil no bioma amazônico.

Ele também ressaltou a relevância da preservação para a população ribeirinha e os povos indígenas da região. Urpilainen, por sua vez, enfatizou que a doação auxiliará o governo brasileiro na luta contra o desmatamento da Amazônia. Durante o evento, Mercadante anunciou que o Brasil está em negociações com o Banco Europeu de Investimentos para um financiamento de 300 milhões de euros. Esse recurso será destinado à transição energética, economia verde e digitalização no país. O empréstimo, que conta com a garantia do Tesouro Nacional Brasileiro, ainda precisa ser autorizado pelo Senado Federal. Aloizo ainda enfatizou que esses acordos refletem o avanço do governo brasileiro na diplomacia mundial.

