União Europeia vai discutir sanção inédita contra Israel

A União Europeia discute nesta terça-feira (29) uma sanção a Israel, em resposta à grave crise humanitária na Faixa de Gaza. A medida, se aprovada, pode retirar o país do programa de pesquisa e inovação “Horizon Europe”, impactando diretamente startups e empresas de inovação científica com fins civis e militares. A proposta de sanção foi motivada por pedidos de alguns eurodeputados e visa impedir a aprovação de novos projetos dentro da parceria entre a União Europeia e Israel. O objetivo é enviar uma mensagem de insatisfação com a situação em Gaza, onde há acusações de crimes de guerra e a fome se espalha.

A decisão de sancionar Israel, no entanto, não é unânime entre os países da União Europeia. Enquanto algumas nações, como a Alemanha, defendem o direito de Israel à autodefesa, outros países, como a Espanha, classificam a situação em Gaza como genocídio. O governo israelense, por sua vez, reagiu negativamente à possibilidade de sanções, argumentando que tal medida poderia fortalecer o grupo terrorista Hamas e prejudicar o diálogo e as iniciativas de cessar-fogo.

