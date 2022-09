Unicef: 11% das crianças e adolescentes brasileiros estão fora da escola

Dado é quatro vezes pior quando observado entre classes com menor poder econômico; principal razão da evasão escolar é a necessidade de trabalhar cedo

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Dois milhões de estudantes de 11 a 19 anos de idade não frequentando escolas



Dois milhões de alunos que têm 11 e 19 anos da idade estão fora das escolas no Brasil, revela a pesquisa “Educação Brasileira em 2022: A voz dos adolescentes” divulgada nesta quinta-feira, 15, pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef). O dado representa 11% das crianças e adolescentes desta faixa etária em todo o país não estão estudando dois anos depois da pandemia da Covid-19. A pesquisa ainda fez um recorte por classe social e mostrou que a faixa da população que é mais pobre tem uma taxa quatro vezes maior evasão escolar do que as classes mais altas. Quase metade daqueles que deixaram as aulas disse que o principal motivo para deixar de frequentar as escolas foi a necessidade de trabalhar fora. Outra porcentagem significativa, de 30%, afirmou não conseguir acompanhar as atividades passadas pelos professores. Dos que ainda vão à escola, 21% pensaram em desistir nos últimos três meses e metade dessas pessoas pensou isso por dificuldade de conseguir acompanhar as atividades. A outra metade se divide entre achar a escola desinteressante e se não se sentir acolhida. O levantamento ainda dá pistas do que pode ser feito para evitar que a evasão escolar continue e piore no Brasil: grande parte dos alunos se mostrou otimista com o retorno das atividades presenciais.

*Com informações da repórter Nanny Cox